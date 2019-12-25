Ильдар Гилязов поручил ежедневно контролировать уборку снега в Выборге

Общественные территории начинают убирать рано утром. Механизированная уборка дорог проводится круглые сутки, в первую очередь от снега чистят те участки, по которым двигается общественный транспорт.

После двухдневного снегопада в Выборге идет интенсивная уборка снега. Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов поручил профильным комитетам ежедневно контролировать уборку города. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Чтобы контролировать работу по уборке улиц, создан механизм, позволяющий отслеживать работу техники в видеорежиме. Подрядчики также должны посылать графики работ и фотоочеты о проделанной работе на протяжении всего дня. И выезды на территорию ежедневно осуществляют представители дорожного комитета районной администрации.

В Выборге при этом помимо муниципальных дорог есть участки федерального значения: Ленинградское шоссе - от въезда в город до улицы Приморской, а также улица Шестакова и улица Островная.

Общественные территории начинают убирать рано утром. Механизированная уборка дорог проводится круглые сутки, в первую очередь от снега чистят те участки, по которым двигается общественный транспорт.

Участки около домов должны убирать управляющие компании и ТСЖ. Телефоны своей управляющей организации можно найти в квитанциях по ЖКУ или на информационных досках в подъездах.

Ранее администрация Выборгского района напомнила ТСЖ о необходимости своевременной уборки снега и наледи с крыш.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО