Администрация Выборгского района напомнила ТСЖ о необходимости своевременной уборки снега и наледи с крыш

Проверка показала, что не все ТСЖ и управляющие организации провели очистку кровель в положенный срок.

В конце января, в связи с температурными перепадами, администрация Выборгского района напомнила организациям, ответственным за содержание жилых домов, о необходимости своевременной уборки снега и наледи с крыш. В первые дни февраля специалисты отдела по жилищному хозяйству районной администрации провели проверку. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Проверка показала, что не все ТСЖ и управляющие организации провели очистку кровель. Администрация направила предписания ООО "УК Терем", ООО "Единство Плюс", ООО, "Управдом", ТСЖ "Южный микрорайон", ТСЖ "Северная, 8", ООО "Коммунальщик", ООО "Спутник". Руководители этих организаций обязаны устранить недочеты и предоставить администрации график работ по уборке придомовых территорий и тротуаров, кровель от снега до 8 февраля.

Администрация Выборгского района требует своевременно проводить осмотры и выполнять работы по очистке кровель многоквартирных домов от снега, снежных навесов и сосулек, выставлять ограждения на опасный участок, своевременно очищать тротуары и вывозить снег.

Ильдар Гилязов 3 февраля провел совещание с представителями администраций поселений Выборгского района.

Фото: Piter.tv