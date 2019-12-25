За зиму в Петербурге утилизировали более 1,6 млн "кубов" снега

Общая производительность всех объектов – 101,5 тыс. кубометров в сутки.

За прошедшую зиму семь снегоприемных и 11 снегоплавильных пунктов Петербурга утилизировали более 1,6 млн "кубов" снега. Об этом 16 апреля сообщили в Смольном.

В городе создана четко работающая и экологичная система утилизации снега. На сооружениях "Водоканала" снег измельчают, растапливают, и талая вода отправляется на очистные сооружения.

Вредные примеси, попавшие в снег, не загрязняют почву и водоемы. По подсчетам специалистов, ежегодно мы предотвращаем попадание почти 40 тыс. тонн песка и мусора в водные объекты. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Общая производительность всех объектов – 101,5 тыс. кубометров в сутки.

Ранее мы рассказывали о том, что снегопад шел в Петербурге 11 апреля. Тогда дороги чистили 693 единицы техники и 1 тыс. специалистов ручного труда.

Фото: пресс-служба Смольного