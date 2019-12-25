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За зиму в Петербурге утилизировали более 1,6 млн "кубов" снега
Сегодня, 15:24
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За зиму в Петербурге утилизировали более 1,6 млн "кубов" снега

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Общая производительность всех объектов – 101,5 тыс. кубометров в сутки.

За прошедшую зиму семь снегоприемных и 11 снегоплавильных пунктов Петербурга утилизировали более 1,6 млн "кубов" снега. Об этом 16 апреля сообщили в Смольном. 

В городе создана четко работающая и экологичная система утилизации снега. На сооружениях "Водоканала" снег измельчают, растапливают, и талая вода отправляется на очистные сооружения. 

Вредные примеси, попавшие в снег, не загрязняют почву и водоемы. По подсчетам специалистов, ежегодно мы предотвращаем попадание почти 40 тыс. тонн песка и мусора в водные объекты. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Общая производительность всех объектов – 101,5 тыс. кубометров в сутки. 

Ранее мы рассказывали о том, что снегопад шел в Петербурге 11 апреля. Тогда дороги чистили 693 единицы техники и 1 тыс. специалистов ручного труда. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: снег, утилизация снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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