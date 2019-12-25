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Петербургские дороги 11 апреля убирают от снега 693 машины и 1 тыс. дворников
Сегодня, 9:51
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Петербургские дороги 11 апреля убирают от снега 693 машины и 1 тыс. дворников

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Минувшей ночью провели превентивную обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами.

В снегопад 11 апреля петербургские дороги чистят 693 единицы техники и 1 тыс. специалистов ручного труда. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин. 

Минувшей ночью провели превентивную обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами. Во дворах трудятся 3,8 тыс. дворников с привлечением свыше 300 средств малой механизации и 855 единиц техники.

По прогнозу от синоптика Александра Колесова сегодня и завтра для коммунальных служб будут активными, однако "зима" в город пришла ненадолго: с 13 апреля начнется потепление до +10…+15 градусов. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сады, парки и скверы уже закрылись на весеннюю просушку. Основная ее цель – ускорить таяние снега и испарение избыточной влаги с газонов и пешеходных дорожек. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

Теги: снегопад, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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