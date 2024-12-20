Весенняя просушка садов, парков и скверов в Петербурге: что важно знать в 2025 году

Весна в Северной столице — это не только пробуждение природы, но и время активной подготовки городских садов, парков и скверов к новому сезону.

Одной из ключевых процедур является весенняя просушка территорий, которая проводится ежегодно.​ Piter.tv узнал, какие зеленые зоны уже закрыты, зачем это делается и что рекомендуется делать горожанам для сохранения благоустройства.

Зачем нужна весенняя просушка садов, парков и скверов?

Многие зеленые зоны в Петербурге являются наследием прошлых веков и требуют регулярного ухода для поддержания своего облика. Климат северной столицы характеризуется суровыми зимами с большим количеством снега. Весной, когда снег тает, избыток влаги проникает в почву, вызывая её переувлажнение и размывание. Без должной просушки земля становится уязвимой к нагрузкам от посетителей, что ведет к образованию трещин и провалов на поверхности дорожек и асфальта. В противном случае работы затянутся, и парки окажутся закрытыми на более длительный срок.

Закрытие парков также позволяет провести разнообразные работы по улучшению территории, такие как покраска элементов инфраструктуры (лавок, урн, фонарей) и уход за растениями, включая обрезку деревьев, посадку цветов и заботу о газонах.

Основная цель просушки — ускорить таяние снега и испарение избыточной влаги с газонов и пешеходных дорожек. Это способствует предотвращению заболачивания почвы, улучшает аэрацию корневой системы растений и подготавливает зеленые насаждения к активному росту.​

Начальник отдела эксплуатации садов и парков Русского музея Вела Португальская прокомментировала ситуацию с дорожками в парках. Она отметила, что большинство дорожек в парках представляют собой многослойные конструкции из щебня, песка, гравия или гранитного отсева, и каждая из этих прослоек оттаивает в своем режиме. Именно поэтому весной такие покрытия наиболее подвержены повреждениям. Прогулки по ним, особенно на велосипедах, могут привести к образованию ям и выбоин, что потребует дополнительных вложений в ремонт.

Весной дорожки, посыпанные гранитным щебнем, напитываются водой и могут легко деформироваться. А если, не дай бог, по ним кто-нибудь проедет, останутся следы. И если бы не просушка, пришлось бы каждый год делать полный ремонт. Вела Португальская, начальник отдела эксплуатации садов и парков Русского музея

Однако ситуация меняется, когда речь идет об асфальтированных дорожках. Они лучше выдерживают весеннее половодье, и прогулки по ним вполне допустимы, если парк открыт для посетителей.

Как проводится весенняя просушка?

Специалисты используют специальные инструменты для прокалывания верхнего слоя почвы, что способствует лучшему проникновению воздуха и испарению влаги. Также применяются пескование и рыхление газонов для улучшения дренажа.​

Какое ведомство отвечает за весеннюю просушку и что делать горожанам?

За организацию и проведение весенней просушки отвечает Комитет по благоустройству Петербурга. Именно это ведомство принимает решения о закрытии и последующем открытии парков и садов, исходя из состояния территорий и погодных условий. ​

Жителям Санкт-Петербурга рекомендуется воздержаться от прогулок по газонам в период просушки, чтобы не уплотнять почву и не препятствовать ее естественному высыханию. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить красоту и здоровье городских зеленых зон.​

Комитет по благоустройству настоятельно просит горожан бережно относиться к зеленым зонам, даже если они остаются открытыми для посещения.

Период проведения весенней просушки в 2025 году

Обычно закрытие парков на просушку в Петербурге начинается в конце марта и продолжается до конца апреля. В этот период почва становится особенно уязвимой.

На этот раз весенний сезон просушки садов, парков и скверов в Петербурге начался 27 марта 2025 года. Председатель Комитета по благоустройству города Сергей Петриченко сообщил в своем Telegram-канале, что полная просушка зеленых территорий займет приблизительно месяц.

Конечно, в первую очередь, речь идет о тех территориях, которые имеют ограждение. Однако, спокойствие необходимо сейчас всем зеленым насаждениям. Просушка - это временная мера, и необходима для восстановления элементов благоустройства после обильного таяния снега. Наш город, как известно, имеет некоторые климатические и гидрологические особенности, поэтому почве нужен короткий период, чтобы прийти в себя после зимы. Сергей Петриченко, председатель Комитета по благоустройству Петербурга

Чиновник также пояснил, что просушка является временной мерой, необходимой для восстановления благоустройства после таяния большого количества снега. В первую очередь, особое внимание уделяется дорожкам и газонам, которые весной оказываются переувлажненными и подвержены размыву и деформации.

Ожидается, что сады, парки и скверы будут открыты примерно через месяц, однако точная дата зависит от погодных условий.

Какие зеленые зоны уже закрыты на просушку?

На данный момент закрыты для посетителей следующие сады, парки и скверы:

— Таврический сад,

— Казанский сквер,

— Екатерининский сквер на Невском проспекте,

— сквер Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте,

— сад Сан-Галли на Лиговском проспекте,

— сад Василеостровец,

— Юсуповский сад на набережной Фонтанки,

— Лопухинский сад на берегу Малой Невки,

— Никольский сад рядом с Никольским собором,

— Румянцевский сад близ Университетской набережной.

В Комитете по благоустройству подчеркивают, что после снежной зимы 2024–2025 годов почва сильно переувлажнена, особенно после мартовских оттепелей. Весенняя просушка необходима для сохранения газонов и дорожек. Если сейчас пустить горожан по раскисшей земле, к маю в парках останется много грязи. Кроме того, от бережного отношения горожан к зелёным зонам зависит облик Петербурга в туристический сезон.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга (архив)