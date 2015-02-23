Снег вернётся в Петербург: циклон принесёт осадки и похолодание

В разных районах города может образоваться снежный покров высотой до 1-3 сантиметров.

В Санкт-Петербург снова придёт снег. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, причиной ухудшения погодных условий станет циклон, который уже сформировался и находится у побережья Норвегии. Именно он станет источником осадков, которые ожидаются в Северной столице уже в ближайшие часы.

Атмосферный фронт достигнет Петербурга в ночное время. Снег начнёт идти в первой половине дня, затем вновь перейдёт в мокрый. Осадки будут продолжаться примерно до 15-17 часов, после чего возможны перерывы. По прогнозам, в разных районах города может образоваться снежный покров высотой до 1-3 сантиметров.

Из-за повышенной влажности и осадков температура в течение дня останется на низком уровне — ожидается от +1 до +3 градусов. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 7-12 м/с. Синоптик советует автомобилистам по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным — дороги могут быть скользкими и загруженными. Также, как отметил "Петербург2", в МЧС посоветовали населению при усилении ветра убрать хозяйственные вещи с балкона.

Однако непогода задержится в городе ненадолго. Уже в субботу ожидается новый, менее активный циклон, который вновь принесёт снег. А вот в воскресенье в регион вернётся тёплая погода.

Фото: Piter.tv