Ильдар Гилязов провел совещание с представителями администраций поселений Выборгского района

На совещании обсуждались вопросы организации обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов 3 февраля провел совещание с представителями администраций городских и сельских поселений по вопросам организации обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. С докладами на совещании выступили представители Федеральной противопожарной службы и Центра ГИМС МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Об обстановке на водных объектах доложил представитель Выборгского отделения Центра ГИМС МЧС Михаил Рыбников. Он рассказал, что во всех муниципалитетах осуществлена работа по обеспечению безопасности на воде. С нарушителями проводят профилактические беседы, также за зиму было составлено 17 протоколов в отношении тех, кто нарушает правила безопасности на водных объектах.

Также на совещании представители Федеральной противопожарной службы выступили с предложением создать на территории Выборгского района добровольные пожарные формирования. Обсуждались и перспективы развития волонтёрского движения, участие органов местного самоуправления в формировании добровольных пожарных команд.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов дал поручение подготовить концептуальную основу для рассмотрения инициативы в интересах населения.

Ранее Ильдар Гилязов наградил лучшие МО Выборгского района за новогоднее украшение улиц.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО