Ильдар Гилязов наградил лучшие МО Выборгского района за новогоднее украшение улиц

По итогам конкурса самыми красивыми в новогодние дни признаны Первомайское, Рощинское и Каменногорское поселения.

В муниципальных образованиях Выборгского района Ленобласти, которые по итогам конкурсного отбора признаны лучшими по новогоднему оформлению городов и поселков, продолжатся мероприятия по благоустройству. Победителей поздравил глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ильдар Гилязов подчеркнул, что администрация Выборгского района и дальше будет выбирать "лучших и поощрять за достигнутые показатели".

По итогам конкурса самыми красивыми в новогодние дни признаны Первомайское, Рощинское и Каменногорское поселения. Главам администраций поселений вручили сертификаты на 50-150 тысяч рублей для благоустройства территорий.

Ранее в Выборге наградили лучших спортсменов по итогам 2020 года.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО