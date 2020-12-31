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Ильдар Гилязов наградил лучшие МО Выборгского района за новогоднее украшение улиц
Сегодня, 12:04
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nastya960

Ильдар Гилязов наградил лучшие МО Выборгского района за новогоднее украшение улиц

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По итогам конкурса самыми красивыми в новогодние дни признаны Первомайское, Рощинское и Каменногорское поселения. 

В муниципальных образованиях Выборгского района Ленобласти, которые по итогам конкурсного отбора признаны лучшими по новогоднему оформлению городов и поселков, продолжатся мероприятия по благоустройству. Победителей поздравил глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ильдар Гилязов подчеркнул, что администрация Выборгского района и дальше будет выбирать "лучших и поощрять за достигнутые показатели".

По итогам конкурса самыми красивыми в новогодние дни признаны Первомайское, Рощинское и Каменногорское поселения.  Главам администраций поселений вручили сертификаты на 50-150 тысяч рублей для благоустройства территорий.

Ранее в Выборге наградили лучших спортсменов по итогам 2020 года.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: ильдар гилязов, награждение
Категории: Лента новостей, Выборг, Новости Ленинградской области,

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