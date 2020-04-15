В Выборге наградили лучших спортсменов по итогам 2020 года

Участников мероприятия поприветствовали глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Ильдар Гилязов.

В Выборге подвели итоги спортивной жизни района за прошлый год. В ходе торжественного мероприятия "Выборгский Олимп-2020" лучшие спортсмены получили заслуженные награды. Мероприятие началось с минуты молчания в память о депутате и бессменном руководителе общественного объедения "Фаворит Выборг" Александре Петрове.

Во время своей речи, сын Александра Петрова Сергей отметил, что его отец вкладывал в развитие выборгского спорта всю душу.

Отец болел спортом, "Фаворитом", очень переживал за него, вкладывал в него силы, время, вложения и любовь. Он собирал и объединил людей, очень много создавал и созидал. Юным спортсменам удавалось многого добиваться. Вывод я могу заключить один – нужно продолжать. Сергей Петров, сын Александра Петрова

В этом году число участников ежегодного мероприятия, которое прошло в здании совета депутатов, было сокращено в целях недопущения распространения коронавируса. Участников мероприятия поприветствовали глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Ильдар Гилязов.

Наше объединение "Фаворит Выборг" уникально, во-первых, больше 40 видов спорта, больше 35 лет существует, и оно давно переросло из обычного спортивного клуба в общественное объединение, где занимаются не только развитием спорта, но культурным и нравственным воспитанием. Хочу сказать вам всем большое спасибо, благодаря вашим успехам и вашему труду, а спорт – это большой труд – Выборгский район стоит на отдельном месте в Ленинградской области, и он уже известен далеко за пределами области и России. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Сильнейшие из сильнейших, лучшие из лучших – это гордость не только нашего района, но области и России. Мы также будем поддерживать профессиональную спортивную школу и физическую культуру. Ура победителям! Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Представители власти вручили удостоверение мастера спорта России выборгскому пловцу Валерию Школину и удостоверение заслуженный мастер спорта России Алексею Рябкову, тренеру по рукопашному бою. Награды вручили победителям первенств и чемпионатов СЗФО по Олимпийским видам спорта. Были отмечены боксеры Полина Барсукова и Максим Иванов, дзюдоисты Анастасия Чалая, Ангелина Харлова, Константин Лужников, Владимир Севастьянов и многие другие.

Свою признательность спортсменам выразил депутат областного ЗакСа Михаил Макаров.

Несмотря ни на что, результаты есть, они были и будут. Также, как тренировочный процесс осуществлялся, тренера работают. Это мероприятие подтверждает, что, несмотря ни на что спорт жил, живет и будет жить. Михаил Макаров, депутат областного ЗакСа

Также на мероприятии были подведены итоги Спартакиады допризывной молодежи. Среди вузов победителем стал Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Среди учебных заведений среднего и начального профессионального образования – филиал ЛГУ имени Пушкина. Церемонию насграждения посетил заслуженный мастер спорта России, двукратный параолимпийский чемпион Алексей Тумаков.

Несмотря на то, что не было международных стартов, были общероссийские и зональные соревнования, наши спортсмены показали себя с лучшей стороны. Алексей Тумаков, заслуженный мастер спорта России, двукратный параолимпийский чемпион

Памятными призами были отмечены победители и призеры первенств чемпионатов и кубков России, среди них Иван Анисимов, Никита Стрелков, Евгения Кондрашова-Богданова, Сергей Соболев, Артем Черепко и другие. Сразу два кубка получил тренер по рукопашному бою Евгений Омельченко. Как рассказали некоторые спортсмены, пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в спортивную жизнь.

Это были психологически сложные соревнования и из-за того, что пандемия, все давит на нас, штрафуют, если не соблюдаем правила. Поэтому слишком сложно. Артем Черепко, серебряный призер Чемпионата России по тхэквондо

Несмотря на пандемию, в 2020 году в Выборгском районе было проведено более 500 спортивных мероприятий. Но спортсмены надеются, что в этом году им повезет больше.

В этом году выборгские спортсмены стали победителями областного чемпионата по плаванию.

Видео: МГ "Наш город"