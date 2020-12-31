Выборгские спортсмены стали победителями областного чемпионата по плаванию

В чемпионате участвовали 14 пловцов спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" города Выборга.

В городе Пикалево завершился чемпионат Ленинградской области по плаванию. В соревнованиях участие приняли 148 представителей девяти муниципальных образований региона. В том числе в чемпионате участвовали 14 пловцов спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" города Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Валерий Школин завоевал три золотые награды (1500 м вольным стилем, 400 м вольным стилем, 200 м на спине). Никита Виноградов (200 м брасом) и Артем Чебыкин (200 м баттерфляй) также удостоились высших наград.

Также спортсмены принесли в копилку Выборгского района пять серебряных и четыре бронзовых награды.

В Выборге планируют создать ветеринарную клинику с лабораторией.

Фото: favorit-detsport