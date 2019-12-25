В Выборге планируют создать ветеринарную клинику с лабораторией

По предварительным оценкам, на проекты и строительство ветеринарной клиники понадобится более двух лет.

В Выборге обсуждается строительство клиники для животных с лабораторией. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Существующая ветеринарная лечебница, расположенная на пересечении Приморской улицы и Ленинградского шоссе, находится в малоприспособленном здании. Для удобства жителей в администрации рассматривается вопрос строительства ветклиники в отдалении от жилой застройки.

Клиника с современным лабораторным оборудованием даст возможность проводить сложные лабораторные исследования, которые сейчас недоступны в Выборге. Лечебницу планируют построить на участке, который находится на Хельсинском шоссе, площадь участка составляет 3522 квадратных метров. На данный момент ведется подготовительная работа, необходимые для строительства документы сформированы и направлены в комитет градостроительной политики Ленобласти.

Публичные слушания по рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения на использования земельного участка состоялись 26 января. По предварительным оценкам, на проекты и строительство ветеринарной клиники понадобится более двух лет.

В конце прошлого года администрация Выборгского района опубликовала список телефонных номеров экстренных служб.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО