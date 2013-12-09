Администрация Выборгского района опубликовала список телефонных номеров экстренных служб

Выборгский район готовится к повышенному режиму готовности аварийных служб и ответственных организаций к новогоднему периоду. В контексте работ по профилактике ЧП и просвещению населения администрация Выборгского района опубликовала на официальном сайте список контактов служб экстренного реагирования.

ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница": "горячая линия" 8 -931- 370- 87-97.

ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) муниципального образования "Выборгский район" функционирует круглосуточно: 22-175 и 8-921-874-77-81.

Оперативная информация об обстановке на территории муниципальных образований и объектах жилищно-коммунального хозяйства ежедневно направляется в администрацию Выборгского района в рамках работы системы Единой дежурно-диспетчерской службы.

Скорая медицинская помощь: 67-003, 112;

Выборгский пожарно-спасательный гарнизон: 01 и 3-36-03;

Дежурная часть УМВД России по Выборгскому району ЛО: 02 и 3-03-07;

Аварийно-диспетчерская служба "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Выборге: 04 и 2-41-90;

Диспетчерская служба ГУП "Леноблводоканал": 8 (812) 409-00-01 и 8 (813) 78-22-581;

Производственный участок Выборгского района ГУП "Леноблводокана: 22-581 и 20-953;

Горячая линии регионального оператора по обращению с ТКО: 8 (812) 454-18-18;

Диспетчерская служба ОАО "Выборгтеплоэнерго": 8-800-550-35-60 и 2-09-74;

Диспетчерская служба ОАО "ЛОЭСК": 23-371; 8-800-550-47-48;

Филиал ОАО "Ленэнерго" - "Выборгские электрические сети":

- Выборг: 8 (813) 78-93-532; Выборгский район: 8 (813) 78-93-431; Рощинский РЭС: 8 (813) 78-93-553; - Приозерский РЭС: 8 (813) 79-38-960.

Диспетчерская служба ОАО "Лифтремонт": 2-51-30;

ОАО "Аварийно-ремонтная диспетчерская служба": 005.

ДРСУ г. Выборг: 9-12-13;

ДРСУ г. Рощино: 6-42-44.

Федеральные трассы обслуживает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Сообщения о некачественной уборке и нештатных ситуациях, а также о неисправности освещения принимают круглосуточно по телефону: (812) 405-08-60.

За состояние региональных дорог отвечает ГКУ "Ленавтодор". Позвонить можно на "горячую линию" организации по телефону: (812) 251-42-84.

В городе Выборге уборку дорог осуществляет ОАО "РАСЭМ". Единая диспетчерская служба: (81378) 5-26-82 (с 08.00 до 20.00 ч.)