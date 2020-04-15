«В единстве наша сила». Как «Фаворит» и волонтеры помогают пожилым жителям Выборга

В сложное для мира время на первый план всегда выходят взаимовыручка и помощь ближним. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, пожилые люди старше 65 лет вынуждены находиться на самоизоляции.

Доставку продуктов первой необходимости одиноким ветеранам, инвалидам и пенсионерам организовало общественное объединение "Фаворит Выборг", совместно с городским депутатским корпусом, общественными приемными, волонтерами и дружественными предпринимателями.

Работы действительно много: штаб работает каждый день. Исполнительный директор объединения Михаил Макаров лично следит за фасовкой и доставкой продуктов, сверяет списки и обзванивает волонтеров и ветеранов.

Без лишних слов инициативу поддержали воспитанники и руководство "Фаворита", председатели спортивных федераций, общественники и предприниматели. Мы предметно работаем с активными жителями на каждом избирательном округе города чтобы понять, кому нужна помощь. Доставка осуществляется бесконтактным способом с соблюдением всех предосторожности: соблюдаем дистанцию, носим перчатки и маски.

Руководитель развития культурных программ общественного объединения "Фаворит Выборг" Алла Васильева, вместе с выборгским композитором Сергеем Петровым, посетила пожилых работников культуры и заслуженных учителей.

Приятно видеть, что нам вызвались помочь и представители Выборгского Бального общества. Сергей Петров лично доставил продукты людям, чей огромный вклад в развитие культурной жизни города по достоинству оценили многие поколения воспитанников музыкальных и художественных школ.

Поддержал инициативу Объединения и первый российский пилот Формулы 1, гонщик программы развития российского автоспорта SMP Racing Виталий Петров, который навестил ветеранов спорта, среди которых – бывший главный врач выборгского физдиспансера Людмила Татаренко.

Это человек, без всяких сомнений, настоящий профессионал своего дела. Многие поколения спортсменов с теплотой вспоминают Людмилу Федоровну, благодаря ее за мастерство и внимание. Сегодня наша помощь пожилым людям нужна как никогда! Не оставайтесь равнодушными, если есть возможность – вступайте в ряды волонтеров, помогайте своим пожилым соседям и родственникам.

В свою очередь, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поблагодарил всех волонтеров, депутатов и общественные приемные, предприятия и бизнесменов, которые в это непростое время находят силы и средства на поддержку нуждающихся.