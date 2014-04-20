Сын Александра Петрова, первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров отметил, что, начиная с этого года, турнир будет проводится ежегодно.

В Выборге состоится футбольный турнир памяти Александра Петрова. Матчи в память председателя общественного объединения "Фаворит Выборг" Александра Петрова начнутся 3 мая в 10:00 на стадионе "Авангард". Об этом сообщила пресс-служба общественного объединения "Фаворит Выборг".

Сын Александра Петрова, первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров отметил, что, начиная с этого года, турнир будет проводится ежегодно.

Более 35 лет отец вкладывал свою душу, силы и средства во всестороннее развитие спорта в Выборге и Выборгском районе. <…> То богатое наследие, которое он оставил после себя, необходимо сохранять и приумножать. Виталий Петров

В турнире примут участие более 10 команд из Выборга и Выборгского района. Награждение победителей состоится в 17:00.

Александр Петров – бизнесмен, меценат, общественный деятель, более 35 лет возглавлял общественное объединение "Фаворит Выборг".

Фото: ВКонтакте / Общественное объединение "Фаворит Выборг"