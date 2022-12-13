Путин назвал рекордным предыдущий урожай зерна в России

Глава РФ поблагодарил российских аграриев за работу.

Урожай отечественного зерна, собранный на территории страны прошлом году, стал рекордными в новейшей истории России. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном совещании с коллегами по вопросу весенних полевых работ, сделал глава государства Владимир Путин.

В целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна - почти 158 млн тонн. За новейшую историю такого не было... Владимир Путин, президент РФ

Глава российского министерства по развитию сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подтвердил на мероприятии, что и "во времена РСФСР такого не было". Владимир Путин решил еще раз поздравить местных специалистов с такими итогами работы за 2022 год и всех граждан, которые трудятся в сельской местности, обеспечивают население собственной сельскохозяйственной продукцией.

Путин прокомментировал высокое предложение на мировом рынке зерна.

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