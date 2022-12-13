Путин прокомментировал высокое предложение на мировом рынке зерна

Глава России рассказал о ситуации на глобальном сельскохозяйственном рынке.

России надо принять во внимание ситуацию на глобальном зерновом рынке, так как сейчас там фиксируется достаточное большое предложение. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном совещании, посвященному весенних полевых работ, сделал глава государства Владимир Путин. Президент пояснил коллегам, что страна, как и прежде, является одним из ключевых поставщиков сельскохозяйственной продукции. Политик добавил, что Россия считается в мире надежным, предсказуемым партнером. По результатам 2022-2023 агропромышленного года экспорт зерновых культур из РФ составит порядка 55-60 миллионов тонн.

Наблюдается достаточно высокое предложение зерна, что оказывает соответствующее давление на цены, влияет на дальнейшие планы наших сельхозпроизводителей.... чтобы в будущем исключить снижение посевных площадей под зерно в стране. Владимир Путин, президент РФ

Лидер России напомнил о своем желании услышать комментарии и министра сельского хозяйства о текущей ситуации на мировом и на внутреннем рынке зерна, ам также о мерах поддержки отраслевых производителей, развития инфраструктуры и хранения АПК-продукции внутри государства.

Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве.

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