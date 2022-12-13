Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве

Глава России рассказал о производстве сельскохозяйственной продукции в стране.

Несмотря на барьеры во внешней торговле, России удалось увеличить экспорт собственной агропромышленной продукции, он составил 41,6 миллиарда долларов в 2022 году. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании, посвященном проведению весенних полевых работ, сделал глава государства Владимир Путин. Политик напомнил коллегам о том, что страна обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия.

То есть, несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 миллиардов долларов в прошлом году. В предыдущем (году) было 37,1, все-таки рост приличный - 10 миллиардов... Владимир Путин, президент России

Путин согласился с необходимостью рассмотрения ГД законопроекта о РОП в весеннюю сессию.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live