Путин согласился с необходимостью рассмотрения ГД законопроекта о РОП в весеннюю сессию

Виктория Абрамченко рассказала о рассмотрении документа в парламенте.

Российский законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки должен быть рассмотрен Государственной думой в весеннюю сессию. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания сделал глава страны Владимир Путин. Таким образом политик ответил на доклад, зачитанный вице-премьером РФ Виктории Абрамченко. Чиновница попросила президента дать поручение депутатам о приоритетном рассмотрении такого документа в период текущей сессии в нижней палаты парламента.

Я думаю, так и нужно будет сделать. Так и поступим. Работа проведена большая, подход, что называется, к снаряду, уже давно начался. Ничего неожиданного для участников процесса нет, все должны быть к этому готовы. Поэтому не вижу оснований откладывать, согласен абсолютно полностью. Владимир Путин, президент России

Глава России также обратил внимание коллег на то, что примерно половину от всех бытовых отходов составляет упаковка. При этом норматив утилизации составляет всего 30 процентов. К 2027 году кабинет министров должен выйти на 100% показатель по этой задаче.

Кабмин предложил с 2027 года обязать производителей утилизировать всю упаковку.

Фото и видео: Правительство России