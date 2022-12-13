Кабмин предложил с 2027 года обязать производителей утилизировать всю упаковку

Виктория Абрамченко рассказала о рассматриваемом законопроекте кабмина РФ.

Российское правительство предлагает обязать местных производителей с 1 января 2027 года утилизировать 100% упаковки. Соответствующее заявление на правительственном часе в Государственной Думе РФ сделала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она выступила с докладом перед законодателями страны. По мнению чиновницы, акт кабинета министров необходим профильной отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Будет рассмотрен четвертый важнейший и долгожданный в этом блоке законопроект, направленный на реформу расширенной ответственности производителей. Мы ввели требования к утилизаторам - основным исполнителям РОП. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Напомним, что профильная реформа мусорной отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Чиновники надеются решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны бытовых отходов. Согласно разработанному принципу "загрязнитель платит", чем менее упаковка экологичнее, тем выше будет ставка для компании по экосбору. Правительственные меры должны стимулировать отечественных производителей переходить на перерабатываемую упаковку.

Абрамченко: 92% территории Байкала охвачено экологическим мониторингом.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ