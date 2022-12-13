Абрамченко: 92% территории Байкала охвачено экологическим мониторингом

Вице-премьер РФ рассказала об очистных мероприятиях в регионе.

Экологическим мониторингом российские власти охватили 92% байкальской территории. Соответствующей информацией с законодателями на правительственном часе в Государственной Думе рассказала вице-премьер страны Виктория Абрамченко. Чиновница пояснила депутатам, что в текущем году в регионе планируется ввести еще три объекта очистных сооружений. В презентационном слайде гостя нижней палаты парламента добавила, что в настоящее время на озере Байкал удалось ликвидировать девять нелегальных свалок, которые располагались в пределах центральной экологической зоны Общая площадь очистки составила 29 га. Она призвала коллег помочь с ликвидацией "наследия" местного бывшего целлюлозно - бумажного комбината, который находился в городе Байкальск.

На защиту Байкала правительство предусмотрело в федеральном бюджете почти 22 млрд рублей. Продолжаем реконструкцию канализационных очистных сооружений в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Вице-премьер Абрамченко дала cовет россиянам не покупать каждый сезон новые джинсы.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ