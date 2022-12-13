Вице-премьер Абрамченко дала cовет россиянам не покупать каждый сезон новые джинсы

Вице-премьер РФ рассказала об осознанном потреблении.

Заместитель председателя российского правительства, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала "Россия 24" о необходимости осознанного потребления. Чиновница дала несколько неожиданных советов гражданам страны. В частности, она призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон. Эта рекомендация связана с тем что слишком много водных ресурсов расходуется при производстве этого товара. В кабине призывают носить одни и те же джинсы, а при необходимости - "реанимировать" их. Эксперт поделилась собственным опытом внедрения в повседневный образ жизни полезных для окружающей среды привычек.

Больше 50 процентов в мусорном ведре в мегаполисе — это упаковка. С этим мусором еще никто не научился работать. Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, мою стекло, сортирую мусор отдельно. Виктория Абрамченко, вице-премьер России

Абрамченко: объем частных инвестиций в экономику Сибири может составить 7 трлн рублей к 2030 году.

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