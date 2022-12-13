Абрамченко: объем частных инвестиций в экономику Сибири может составить 7 трлн рублей к 2030 году

Вице-премьер РФ выступила а площадке КЭФ-2023.

Более 200 инвестиционных проектов, способных привлечь в экономику 7 триллионов рублей, могут быть реализованы на территории Сибири к 2030 году. такое заявление сделала в ходе выступления на пленарной сессии Красноярского экономического форума (КЭФ) Вице-премьер страны Виктория Абрамченко.

По оценкам Минэкономразвития, в Сибири может быть реализовано более 200 инвестиционных проектов к 2030 году, которые позволят создать свыше 200 тыс. новых рабочих мест и привлечь почти 7 трлн рублей инвестиций. К середине этого года в правительство должен быть представлен детальный план достижения целевых показателей по каждому промышленном кластеру. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Чиновница напомнила о том, что в январе 2023 года российское правительство утвердило стратегию развития Сибири, которая предполагает использование кластерного подхода для привлечения частных инвестиций в экономическую систему региона. В частности, речь идет о формировании восьми промышленных кластеров в областях лесопереработки, угля, нефти, добычи драгоценных металлов, переработки алюминия, сферах туризма и сельского хозяйства. Виктория Абрамченко напомнила о том, что реализация этих проектов требует государственной поддержки. В рамках одного из существующих механизмов поддержки регион получил право на снижение государственного долга в размере уплаченных вкладчиками федеральных налогов по 77 новым инвестиционным проектам. Общий объем денежных средств по этим проектам составил 135 млрд рублей. Денежные средства позволили создать по проектам порядка трех тысяч новых рабочих мест.

Абрамченко: предприятия леспрома снизили затраты до 5 млрд рублей благодаря мерам поддержки.

Фото и видео: Вконтакте / КЭФ2023