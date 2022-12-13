Абрамченко: предприятия леспрома снизили затраты до 5 млрд рублей благодаря мерам поддержки

Вице-премьер РФ рассказала о правительственных мерах поддержки отрасли.

Предприятия лесной промышленности снизили затраты до пяти миллиардов рублей благодаря мерам правительственной антикризисной поддержки. Соответствующее заявление в ходе профильного оперативного совещания при участии главы государства Владимира Путина. Чиновница напомнила о действии отсрочки для уплаты от арендных платежей, которую требуется распространить и на текущий год. на два года кабинет министров продлил работу лесных деклараций, а также с 30 до 15 дне сокращены сроки проведения государственной экспертизы по проекта освоения зеленых территорий.

До 1 марта 2025 года пролонгировано вступление в силу требования по аттестации специалистов, выполняющих работы по отводу, таксации лесосек и лесоустройству. Это позволило, по оценкам Рослесхоза, сократить затраты бизнеса до 5 млрд рублей. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Известно, что до 2025 года перенесены сроки вступления в силу законодательных норм по обязательному оснащению лесопожарных и лесохозяйственных транспортных средств системой ГЛОНАСС.

Абрамченко сообщила о сокращении объема незаконной рубки леса в 1,6 раза за два года.

Фото и видео: Правительство России