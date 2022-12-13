Вице-премьер РФ рассказала о том, что лесовосстановление превысило площадь вырубленных и погибших зеленых насаждений

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о сокращении объема незаконной рубки леса в 1,6 раза за два года на территории страны по сравнению с показателями 2022 года. Соответствующей статистикой чиновница поделилась с коллегами на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина, посвященного вопросу развития лесопромышленной отрасли экономики. По данным эксперта, лесовосстановление превысило площадь вырубленных и погибших зеленых насаждений. Впервые за 20 лет власти смогли в годовом показателе в позитивном ключе превысить этот показатель на четверть.

За два года реформа лесного комплекса позволила не только существенно сократить нелегальную заготовку, но и добиться важнейшей цели - баланса сохранения и использования леса. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Эксперт полагает, что таких успехов получилось добиться за счет организации отраслевой информационной системы ЛесЕГАИС. С 2022 года в системе формируются электронные сопроводительные документы, необходимые на каждом этапе движения древесины. К 2025 году кабинетом министров будет создана новая информационная система лесного комплекса, а дополнительно - сформирован единый цифровой лесной реестр.

Абрамченко: с 2023 года выбор вторсырья при госзакупках станет приоритетным.

Фото и видео: Правительство России