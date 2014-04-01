В Выборгском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2020 год

О результатах работы за прошлый год рассказал глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов.

Во Дворце культуры 12 марта проходит расширенное собрание, посвященное итогам социально-экономического развития Выборгского района в 2020 году и задачам на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

О результатах работы за прошлый год рассказал глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов.

В прошедшем году мы с вами столкнулись с беспрецедентным вызовом, который, помимо основной угрозы для здоровья людей, так же повлиял на экономику страны, что так или иначе, сказалось на финансовой деятельности всех хозяйствующих субъектов, доходах и жизни каждого из нас. Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район"

Несмотря на ограничительные меры, социально-экономическая ситуация в Выборгском районе в 2020 году характеризовалась как умеренно стабильная. Оборот по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности увеличился на 15%, по сравнению с 2019 годом и превысил более 200 миллиардов рублей.

В это же время в период пандемии в Выборгском районе снизилась реальная заработная плата, повысился уровень безработицы, количество претендентов на рынке труда превысило наличие вакантных рабочих мест в 2 раза. Администрация Выборгского района в целях поддержки снизила ставки по единому налогу на вмененный доход для ряда видов экономической деятельности, предоставила отсрочки по арендным платежам.

За 2020 год доходы местного бюджета составили более 3,5 млрд 595 млн рублей, что на 1% меньше 2019 года.

Расходная часть исполнена на общую сумму свыше 7,5 млрд рублей, что составило 94% от запланированного. Неполное освоение средств связано, в основном, с перенесением сроков проведения различных видов работ из-за пандемии коронавируса.

Расходы бюджета в прошлом году были направлены на реализацию муниципальных программ, охватывающих ключевые сферы деятельности Выборгского района, это и образование, и спорт, и развитие дорог и др. Большая часть расходов (65,2%) традиционно пришлась на содержание и развитие социальной сферы.

В 2020 году – в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в Выборгском районе были благоустроены воинские захоронения, отреставрированы мемориалы и памятники, совместно с жителями было создано фотопанно "Бессмертный полк" и др.

Ранее в Выборге прошло совещание с главами администраций поселений.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО