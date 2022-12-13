В 2023 году петербуржцы видели солнце только два часа

Завтра в Петербурге, по прогнозам синоптика, будет идти красивый снегопад.

С начала 2023 года петербуржцы видели солнце всего два часа. Об этом 11 января рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Завтра в Петербурге, по прогнозам синоптика, будет идти красивый снегопад. Первая декада 2023 года отличается значительными температурными качелями: от экстремально тёплой погоды на Новый год до крепких морозов спустя несколько дней.

Ранее в Ленобласти 12 января потеплеет до +1 градуса. Днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.

Фото: Piter.tv

