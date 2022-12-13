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В Ленобласти 12 января потеплеет до +1 градуса
Сегодня, 13:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 12 января потеплеет до +1 градуса

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Днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.

В Ленинградской области 12 января ожидается облачная погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на западе региона в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, на востоке без существенных осадков. Днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, на востоке местами до -9, днём +1...-4 градуса. На дорогах гололедица. 

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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