В Выборге прошло совещание с главами администраций поселений

Следующее совещание с главами администраций поселений Выборгского района запланировано на начало апреля.

В среду, 10 марта, состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений Выборгского района. В заседании приняли участие советник губернатора Ленобласти Александр Караванский, глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов, его первый заместитель Валерий Савинов. Совещание вел замглавы районной администрации Андрей Голобородько. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Начальник военного комиссариата города Выборга и района Игорь Якуб рассказал об итогах осенней призывной кампании в ряды Вооруженных Сил РФ. По его словам, план по призыву – 180 человек – выполнен полностью.

Выборгские призывники были направлены в разные рода войск. Основная часть проходит службу в сухопутных и космических войсках, Военно-морском флоте. Игорь Якуб, начальник военного комиссариата

На данный момент уже ведется подготовка к весеннему призыву, который начнется 1 апреля. Военком попросил глав администраций поселений оповестить об этом людей, подлежащих призыву.

Директор Выборгского отделения ООО "РКС-энерго" Светлана Родионовская рассказала об изменениях в законодательстве по вопросам установки и замены электрических счетчиков. Она напомнила, что приборы учета заменяются только, если они вышли из строя или истек срок межповерочного интервала.

Начальник отдела государственной статистики в г. Выборге Ирина Кузьмина рассказала, как на территории Выборгского района проходит сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса. На основе полученной информации будут приниматься государственные решения и программы поддержки предпринимательства.

На данный момент в Выборгском районе внесены в реестр 2284 предприятия, зарегистрированные как юридические лица, и 4552 – индивидуальных предпринимателя.

Следующее совещание с главами администраций поселений Выборгского района запланировано на начало апреля.

Ранее выборгские депутаты приняли изменения в бюджет.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО