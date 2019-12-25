Выборгские депутаты приняли изменения в бюджет

В заседаниях советов депутатов участие принял глава районной администрации Ильдар Гилязов. Само заседание вел глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

Районные и городские депутаты 9 марта внесли изменения в решения о бюджете МО "Выборгский район" и МО "Город Выборг" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В заседаниях советов депутатов участие принял глава районной администрации Ильдар Гилязов. Само заседание вел глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

За счет остатков средств местного бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года, расходная часть районного бюджета в этом году увеличена на 13 182,3 тыс. рублей и составила 5 523 612,4 тыс. рублей. Средства направили на ремонт фасада здания, которое находится на Выборгской, 30 и на увеличение расходов системы образования.

В связи с увеличением безвозмездных поступлений в городской бюджет на 2 742,7 тыс. рублей его доходная часть в 2021 году составила 805 426,8 тыс. рублей, расходная – 888 632,2 тыс. рублей. Средства направили на ремонт двух муниципальных квартир на Батарейной, 8 и Первомайской, 13, на демонтаж ограждения и планировку территории на Ленинградском шоссе, 12.

В 2022 году увеличены на 881,2 тыс. рублей расходы, осуществляемые в рамках адресной инвестиционной программы.Дополнительные средства направлены на мероприятия подпрограммы "Газификация" по объекту "Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга".

Общая сумма по адресной инвестиционной программе на 2022 год составит 19 358,7 тыс. рублей.

Ранее на заседании Общественно-координационного совета по ЖКХ обсудили замену электросчетчиков.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО