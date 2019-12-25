На заседании Общественно-координационного совета по ЖКХ обсудили замену электросчетчиков

Теперь за состояние приборов учета электроэнергии отвечает энергокомпания.

Состоялось внеочередное заседание Общественно-координационного совета по ЖКХ. С инициативой о встрече с общественниками выступили представители гарантирующего поставщика электроэнергии в городе Выборге - ООО "РКС-энерго". Совещание прошло с участием замглавы администрации Выборгского района Дмитрия Самойленко, депутата МО "Город Выборг" Евгения Мокрецова, представителей УК и ТСЖ. Провел его председатель Совета – Сергей Балабанов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На заседании обсуждались новые правила замены индивидуальных и общедомовых электросчетчиков.

Если ранее это была обязанность потребителей, то теперь их установка осуществляется гарантирующим поставщиком. Те счетчики, которые сейчас используют жители, не отменяются. Никита Овчинников, начальник отдела по работе с бытовыми потребителями ОАО "РКС-энерго"

Замена приборов учета электроэнергии будет осуществляться после истечения срока эксплуатации или поверки. При выходе прибора из строя прибор учета электроэнергии установят по заявкам жильцов или по заявке УК, если прибор находится за пределами квартиры. Ранее при выходе из строя прибора учета, в первые три месяца плата начислялась по среднему тарифу, а затем потребителя переводили на оплату по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5. Это вело к росту платежей, но потребитель быстрее заменял поломанный счетчик.

Теперь за состояние приборов учета электроэнергии отвечает энергокомпания. Для потребителя расчет происходит исходя из среднего ежемесячного потребления в предыдущие полгода. Оплата по среднему будет производиться, пока поставщик не заменит прибор учета.

Законодательством также предусмотрен поэтапный переход на интеллектуальные приборы учёта, действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя или истечения межповерочного интервала. До 1 января 2022 года еще можно устанавливать обычные счетчики.

Консультации по вопросам замены электросчетчиков осуществляет отдел по работе с бытовыми потребителями ООО "РКС-энерго". Также с изменениями можно ознакомиться на информационном портале "РКС-энерго".

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО