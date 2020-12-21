В Выборге проведут глубокую обрезку аварийных деревьев

Ранее проводилось щадящее удаление старых, усыхающих ветвей деревьев.

В Выборге запланированы работы по глубокой обрезке аварийных деревьев. Состояние старых ив на набережной Салакка-Лахти и Петровской набережной может привести к нештатным ситуациям, поэтому в этом году необходимо выполнить их кардинальную обрезку. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ранее проводилось щадящее удаление старых, усыхающих ветвей деревьев. Такие работы продлевают деревьям жизнь и позволяют их не потерять. В это же время практически все стволы ив на набережных имеют глубокие дупла в основании деревьев, повреждены грибами, в кроне находится много сухих веток. Корневая система уже не держит эти деревья, что особенно опасно при штормовом ветре или сильной влаге.

Специалисты отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район" и МУП "Комбинат благоустройства" осуществляют постоянный мониторинг городских территорий. На основании обнаруженных проблем деревья спиливают или обрезают им ветки.

На набережной 40-летия ВЛКСМ пять лет провели омоложение стволов ивы шаровидной, которая сохла и погибала. Метод глубокой обрезки помог спасти деревья. Старые тополя были заменены на иву шаровидную, также были посажены новые деревья.

В Выборге пройдет череда концертов в честь 8 Марта.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО