В Выборге пройдет череда концертов в честь 8 Марта

Первый концерт состоится 4 марта.

Выборгские творческие коллективы подготовили концертные программы к Международному женскому дню. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Артисты центра детского эстрадного искусства "Эльфы" приглашают зрителей на программу "Хорошее настроение" 4 марта во Дворец культуры Выборга. Начало мероприятия – в 18:30, вход свободный. В это же время 5 марта в городском Доме культуры состоится концерт "Для вас, любимые и родные" образцового коллектива современной хореографии "Вдохновение".

На концерт в Дом культуры 6 марта в 16:00 приглашает танцевально-спортивный коллектив "Ариель". Концертную программу "Мелодии, звучащие в сердцах" 7 марта в 16:00 во Дворце культуры представит заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль "Вереск". Вход свободный.

В Международный женский день можно сваободно посетить спектакль "Свободная пара" Выборгского молодежного театра. Начало в 17:00 в Доме культуры г. Выборга.

Все мероприятия пройдут с учетом ограничений, призванных не допустить распространение коронавирусной инфекции.

Фото: Piter.tv