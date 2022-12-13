Проверка на прочность: Сбер подвел итоги 2022 года

Сберу удалось достичь рекордного объема кредитования по программе “Семейная ипотека”. В прошлом году прирост составил 85%.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в СЗФО превысил 1,2 трлн рублей. За год рост составил 16 процентов. Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2022 года сообщил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников.

Год, действительно, был непростой. Он всех, наверное, испытывал на прочность. Мы корректировали свою работу в зависимости от тех или иных обстоятельств. Мы закончили год неплохо. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка увеличился на 12% и превысил 1,43 трлн рублей. Его половина приходится на Петербург – 739,5 млрд рублей. Драйвер кредитования – займы на жилье.

По словам представителя банка, ипотека является основным продуктом, которым пользовались физические лица. Больше всего в Северо-Западном федеральном округе на прирост ипотечного портфеля Сбера повлияли клиенты из Петербурга (18%) и Ленобласти (19%). Доля ипотеки за прошлый год составила 65%. На приобретение квартиры в СЗФО Сбербанк выдал жителям в кредит 306,6 млрд рублей. Из них 60% средств пришлось на жилье в Северной столице. В сумме за 2022 год горожане взяли в банке 190,7 млрд рублей. Также в лидеры по спросу на ипотеку попали Ленобласть и Архангельская область.

Жители округа активно интересовались программой "Господдержка 2020". Объем выдачи в рамках проект увеличился на 11% по СЗФО. Сберу удалось достичь рекордного объема кредитования по программе "Семейная ипотека". В прошлом году прирост составил 85%.

Сбер выдал 300 кредитов на 2,8 млрд рублей в рамках программы "Ипотеки для IT-специалистов": 75% займов приходится на Петербург. Это свыше 220 кредитов.

Динамичный рост показал портфель кредитования застройщиков. Объем составил более 310 млрд рублей. Отрасль развивалась благодаря механизму эскроу-счетов и ипотечным кредитам с господдержкой.

В условиях оттока специалистов IT-сферы из страны Сбер продолжает создавать возможности на работе для digital-профессионалов. По словам Анатолия Песенникова, банк не потерял кадры.

В стране отток, наверное, есть, но мы его на себе не ощущаем. У Сбера достаточно интересные программы. Айтишникам у нас не скучно, они всегда заняты и востребованы. В Сбербанке 14 лабораторий, и различного рода процессы уходят в цифру. IT-профессионалы очень нужны. Мы не ощущаем какого-либо изменения. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Россияне продолжают делать вклады в Сбере. За прошлый год жители Северо-Запада разместили на вкладах Сбера в 2,6 раза больше средств, чем в 2021 году.

В СЗФО средняя сумма вклада составила 664 тыс. рублей. В Петербурге – 835 тыс. рублей. Жители Северной столицы открывали вклады в два раза чаще, чем в 2021 году. Клиенты предпочитали делать счета в цифровых каналах Сбера. Добавим, что в СЗФО количество срочных вкладов увеличилось на 90%.

Заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк отметил, что изменилась и структура валютных переводов. Теперь их основная доля совершается в валютах "дружественных стран". Часть денежных операций проводится в юанях.

На пресс-конференции Анатолий Песенников рассказал не только о достижениях Сбера в экономическом секторе, но и в культурной сфере. В конце 2022 года банк участвовал в модернизации пространства Дома Книги. Сбер продолжит работу в культурной повестке Петербурга и в новом году.

У нас планы не меняются. Мы всегда поддерживали наше культурное сообщество. У нас есть ряд программ с музеями и театрами. Мы будем их продолжать и активно участвовать в культурной повестке. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Видео: Piter.tv