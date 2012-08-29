Чат-бот для поддержи мобилизованных запустили в Ленобласти

Правительство Ленинградской области запустило в Telegram новый чат-бот по мерам поддержки мобилизованных, которые предоставляет региональный Комитет по соцзащите. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Бот поможет получить информацию о единовременных денежных выплатах, а также относительно компенсации расходов на ЖКУ, льготном проезде и других предоставленных регионом мерах. Также мобилизованные и их родственники смогут подробнее узнать об оздоровительном курсе "Здравница 47", возможности получение средств для реабилитации, о возможном приёме на социальное обслуживание и получении экстренной помощи.
Напомним, что консультации для мобилизованных и их семей в Ленинградской области осуществляются также по телефону 8-800-600-00-00.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть оснастит GPS трекерами трамваи в подшефном Енакиево.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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