Чат-бот для поддержи мобилизованных запустили в Ленобласти

Меры разработал Комитет по соцзащите 47-ого региона. Они включают в себя единовременные денежные выплаты, компенсации расходов на оплату ЖКУ, льготный проезд и т.д.

Правительство Ленинградской области запустило в Telegram новый чат-бот по мерам поддержки мобилизованных, которые предоставляет региональный Комитет по соцзащите. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Бот поможет получить информацию о единовременных денежных выплатах, а также относительно компенсации расходов на ЖКУ, льготном проезде и других предоставленных регионом мерах. Также мобилизованные и их родственники смогут подробнее узнать об оздоровительном курсе "Здравница 47", возможности получение средств для реабилитации, о возможном приёме на социальное обслуживание и получении экстренной помощи.

Напомним, что консультации для мобилизованных и их семей в Ленинградской области осуществляются также по телефону 8-800-600-00-00.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть оснастит GPS трекерами трамваи в подшефном Енакиево.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области