Ленобласть оснастит GPS трекерами трамваи в подшефном Енакиево

Ленинградская область обеспечит все трамваи в подшефном городе Енакиево (ДНР) GPS трекерами. Об этом сообщил председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.
За счёт технологии будет возможно отследить наличие трамваев на линии, а также узнать расписание и скорость движения электротранспорта.
Также руководитель добавил, что в ноябре/декабре 2022 года для пассажиров в Енакиево намерены создать портал ЕТТУ. С его помощью можно будет отследить, где находится конкретный трамвай, и построить свой маршрут.
Ранее мы сообщили о том, что жители Ленобласти смогут получить новые 84 услуги в электронном формате.
Фото: 47channel
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