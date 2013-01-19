Ленобласть оснастит GPS трекерами трамваи в подшефном Енакиево

Кроме того, до конца года для пассажиров в городе планируют создать сервис ЕТТУ для планирования маршрута.

Ленинградская область обеспечит все трамваи в подшефном городе Енакиево (ДНР) GPS трекерами. Об этом сообщил председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.

За счёт технологии будет возможно отследить наличие трамваев на линии, а также узнать расписание и скорость движения электротранспорта.

Также руководитель добавил, что в ноябре/декабре 2022 года для пассажиров в Енакиево намерены создать портал ЕТТУ. С его помощью можно будет отследить, где находится конкретный трамвай, и построить свой маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что жители Ленобласти смогут получить новые 84 услуги в электронном формате.

Фото: 47channel