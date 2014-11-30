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Жители Ленобласти смогут получить новые 84 услуги в электронном формате
Сегодня, 12:02
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Жители Ленобласти смогут получить новые 84 услуги в электронном формате

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Жителям Ленинградской области на Госуслугах стали доступны 84 массовые социально значимые услуги.

Жителям Ленинградской области на Госуслугах стали доступны 84 массовые социально значимые услуги: от записи ребенка в школу до прохождения техосмотра трактора. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. 

Ленинградская область завершила перевод 84 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровней в сфере образования, соцзащиты, транспорта, лесного хозяйства, строительства и других в электронный формат. 

В числе самых востребованных у ленинградцев – выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, запись детей в школы и детские сады, прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов, техосмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных.

Фото: пресс-служба региональной администрации

Теги: госуслуги
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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