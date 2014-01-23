Петербуржец требует от Первого канала 10,5 млн рублей за панические атаки из-за негативных новостей

Мужчина потратил на психолога 500 тыс. рублей.

Игорь Мирзоев подал в суд на "Первый канал" за негативное влияние на его психику. Петроградский районный суд Петербурга принял иск к производству, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина рассказал о том, что был вынужден обратиться к психологу из-за панических атак и навязчивых мыслей. Психолог указал на то, что негативное влияние на петербуржца оказали негативные новости, о которых рассказывает телеканал. Мужчина регулярно смотрел новости.

Истец потребовал, чтобы "Первый канал" выплатил ему 10 млн рублей компенсации морального вреда, 500 тыс. рублей за убытки на консультации психолога и расходы по оплате государственной пошлины.

Ранее Piter.TV рассказывал об иске и показывал документы.

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