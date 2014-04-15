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Петербургский адвокат подал в суд на "Первый канал" из-за негативного контента
Сегодня, 17:45
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Петербургский адвокат подал в суд на "Первый канал" из-за негативного контента

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Мужчина обратился в Петроградский районный суд.

Петербургский адвокат Игорь Мирзоев подал иск к АО "Первый канал" из-за негативного контента. 

Мужчина требует возместить ему 10 млн рублей за причиненный моральный вред и 500 тысяч рублей, которые он потратил на психолога. Мужчина впал в депрессию. Ему пришлось полгода ходить к психологу на реабилитацию. 

Обратился к психологу мужчина в феврале этого года. Он жаловался на панические атаки и навязчивые мысли. Выяснилось, что психологическое состояние петербуржца ухудшилось после просмотра негативного новостного контента. Мужчина посчитал и пришел к выводу, что на канале 78,2% новостей, связанных с преступлениями, катастрофами и военными конфликтами.

Игорь Мирзоев – петербургский адвокат. Является основателем "юридического бюро Мирзоева Игоря". 

Ранее мы писали, что объявлены наставники нового сезона шоу "Голос" на Первом канале.

Фото: pixabay.com

Теги: негативный контент, первый канал, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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