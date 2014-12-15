Объявлены наставники нового сезона шоу "Голос" на Первом канале

Выступления участников будет оценивать золотой состав жюри, с которого все начиналось.

Первый канал назвал имена наставников десятого сезона шоу "Голос". В пресс-службе объявили, что кресла жюри займут Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.

[Это] золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью. Говорится в официальном пресс-релизе телеканала

Ведущим проекта останется Дмитрий Нагиев. В слепых прослушиваниях примут участие около 120 человек, в их числе 18 прошли отбор в прошлом сезоне, но не успели в нем поучаствовать.

Ранее мы писали, что на Первом покажут, как шла подготовка к съемкам фильма "Вызов" на МКС.

Фото: Instagram / voice1tv