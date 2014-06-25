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Аналитик Мясоедов посоветовал не оставлять лишнюю информацию о себе в Сети
Сегодня, 15:37
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Аналитик Мясоедов посоветовал не оставлять лишнюю информацию о себе в Сети

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Эксперт отметил, что в современной жизни обезопасить свои данные весьма сложно.

Специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов посоветовал не оставлять лишнюю информацию о себе в Сети. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, таким способом можно будет снизить вероятность взлома или утраты персональных данных. Мясоедов отметил, что в последнее время крупные "сливы" баз данных происходят на сайтах сервисов доставки и интернет-магазинов. Он также добавил, что в современной жизни обезопасить свои данные весьма сложно.

Ранее врач Скорпилева назвала вакцинацию единственным способом избежать заражения корью.

Фото: Piter.tv

Теги: безопасность, интернет, информация, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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