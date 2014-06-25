Аналитик Мясоедов посоветовал не оставлять лишнюю информацию о себе в Сети

Специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов посоветовал не оставлять лишнюю информацию о себе в Сети. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, таким способом можно будет снизить вероятность взлома или утраты персональных данных. Мясоедов отметил, что в последнее время крупные "сливы" баз данных происходят на сайтах сервисов доставки и интернет-магазинов. Он также добавил, что в современной жизни обезопасить свои данные весьма сложно.
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Фото: Piter.tv
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