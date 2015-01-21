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Врач Скорпилева назвала вакцинацию единственным способом избежать заражения корью
Сегодня, 14:52
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Врач Скорпилева назвала вакцинацию единственным способом избежать заражения корью

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По словам эксперта, возбудителем кори является легко передаваемый вирус.

Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева назвала вакцинацию единственным способом избежать заражения корью. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, возбудителем кори является легко передаваемый вирус. Скорпилева отметила, что специфического лечения у кори нет, поэтому врачи лечат только симптомы. Она также назвала корь иммуносупрессивным заболеванием, в результате которого люди начинают болеть другими инфекциями.

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Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, врач, корь, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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