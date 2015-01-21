Врач Скорпилева назвала вакцинацию единственным способом избежать заражения корью

По словам эксперта, возбудителем кори является легко передаваемый вирус.

Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева назвала вакцинацию единственным способом избежать заражения корью. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, возбудителем кори является легко передаваемый вирус. Скорпилева отметила, что специфического лечения у кори нет, поэтому врачи лечат только симптомы. Она также назвала корь иммуносупрессивным заболеванием, в результате которого люди начинают болеть другими инфекциями.

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Фото: Piter.tv