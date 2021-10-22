Автоэксперт рассказал о том, как в России роботизируют профессию водителя

Антон Шапарин указал на дефицит кадров в стране.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин во время интервью с ведущей телеканала "360.ru" рассказал о том, что что профессию водителя в стране власти роботизируют в первую очередь, так как речь идет о нехватке кадров. Эксперт добавил, что роботизированные такси уже сейчас есть на территории московского района Ясенево. Антон Шапарин добавил, что в транспортном средстве на специальном экране при помощи искусственного интеллекта фиксируется количество нарушений правил дорожного движения. Специалист признался в том, что беспилотный автомобиль видит дальше и лучше, чем даже опытный водитель.

В мире сейчас есть несколько технологических центров. В США свои компании, обкатывают технологии роботакси, такие есть и в России. И не только в Москве можно прокатиться — в Татарстане, и в Сочи их эксплуатируют. Антон Шапарин, эксперт

В России существует достаточно серьезный задел в сфере беспилотного транспорта. Однако развивать отрасль приходится из-за дефицита водителей. Исследования говорят о том, что такая проблема фиксируется практически в 70 процентах компаний, включая и крупнейших фирм в стране. Социальный опрос показал, что в 2023 году грузовик в среднем простаивал более 45 дней, потому что управлять транспортным средством было некому.

Маск представил беспилотное роботакси Cybercab.

Фото и видео: 360.ru