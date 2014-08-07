Маск представил беспилотное роботакси Cybercab

Миллиардер показал будущее автономных такси - Cybercab.

Американский миллиардер Илон Маск представил беспилотное роботизированное такси Cybercab от принадлежащей ему компании Tesla. Прямая трансляция мероприятия проводилась на аккаунте в социальной сети Х. Специалисты презентовали аудитории десятки автономных такси, самостоятельно передвигающихся по площадке. На одном из них Илон Маск и подъехал к сцене. Бизнесмен уточнил, что у новых такси нет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на подобных транспортных средств будет в десять раз легче, чем на обычном автомобиле. При этом Илон Маск сравнил новейшую разработку Tesla с лифтом, работающим по принципу "нажал кнопку и забыл". Стоимость роботакси составил менее 30 тысяч долларов.

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Фото и видео: Tesla