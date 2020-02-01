Маск объяснил бессмысленность покушений на Харрис

Миллиардер прокомментировал Такеру Карлсону свой пост в соцсетях.

Американский миллиардер, предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил, что покушение на кандидата на пост президента США от Демократической партии было бы бессмысленным, так как на самом деле Камала Харрис является марионеткой. Таким образом иностранец прокомментировал свою недавнюю публикацию в социальных сетях с вопросом о том, почему никто не пытается нападать на демократов. Гость шоу считает, что это никому не выгодно, так как вместо политика на место придет другая марионетка. В Белом доме назвали подобную риторику со стороны бизнесмена безответственной.

Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Эндрю Бейтс, сотрудник Белого дома

Маск заявил, что многие пытаются заставить Трампа замолчать.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson, Telegram / РИА Новости США