Маск заявил, что многие пытаются заставить Трампа замолчать

Бизнесмен объяснил, почему интервью с политиком вышло с задержкой по времени.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил массированную DDOS-атаку на социальную сеть Х тем, что многие пытаются не дать экс-президенту США Дональду Трампу высказывать свое мнение.

Эта массированная атака иллюстрирует, что многие противостоят тому, чтобы люди услышали, что говорит Трамп. Интервью действительно нацелено на независимых избирателей с открытым мышлением, которые просто пытаются принять решение. Илон Маск, предприниматель США

Напомним, что прямая трансляция интервью бывшего президента США и текущего кандидата на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года в соцсети X началась почти на 45 минут позже запланированного времени. Задержка связана с техническими проблемами, которые, по словам Илона Маска, произошли в связи с осуществленной хакерами DDOS-атаки.

Маск назвал срок, за который человечество колонизирует галактику.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump