Naughty Dog рассказала об уважении к оригинальной The Last of Us в ремейке

Создатели рассказали о работе над ремейком оригинальной игры.

В новом ролике обновленной компьютерной игры The Last of Us Part I студия-разработчик Naughty Dog предприняла очередную попытку доказать скептически настроенным геймерам о том, что данный проект полностью оправдывает потраченные на создание ремейка денежные средства. В компании отметили, что игрокам будет презентован полноценный ремейк, созданный с большим уважением к оригинальной версии. Они уточнили, что команда практически с нуля улучшала модели, искусственный интеллект и другие процессы.

Официальный ремейк The Last of Us выйдет в свет на игровой консоле PS5 2 сентября. Позже проект появится на персональных компьютерах.

Создатели Wartales показали город Гозенберг из расширения Great Gosenberg.

Фото и видео: YouTube / PlayStation