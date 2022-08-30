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Naughty Dog рассказала об уважении к оригинальной The Last of Us в ремейке

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Создатели рассказали о работе над ремейком оригинальной игры.

В новом ролике обновленной  компьютерной игры The Last of Us Part I студия-разработчик Naughty Dog предприняла очередную попытку доказать скептически настроенным геймерам о том, что данный проект полностью оправдывает потраченные на создание ремейка денежные средства. В компании отметили, что игрокам будет презентован полноценный ремейк, созданный с большим уважением к оригинальной версии. Они уточнили, что команда практически с нуля улучшала модели, искусственный интеллект и другие процессы.

Официальный ремейк The Last of Us  выйдет в свет на игровой консоле PS5 2 сентября. Позже проект появится на персональных компьютерах.

Создатели Wartales показали город Гозенберг из расширения Great Gosenberg.

Фото и видео: YouTube / PlayStation

Теги: naughty dog, the last of us, геймплей, компьютерная игра, ремейк, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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