Создатели Wartales показали город Гозенберг из расширения Great Gosenberg

Студия Shiro Games представила крупное дополнение к игре.

Создатели Wartales из студии-разработчика компьютерных игр Shiro Games показали город Гозенберг из нового расширения средневекового тактического ролевого проекта Great Gosenberg с открытым миром. Известно, что крупнейшее дополнение будет доступно для пользователей в рамках раннего доступа. Владельцы игры получат его бесплатно уже в сентябре 2022 года.

Известно, что данное расширение откроет игрокам особый регион Гозенберг. На локации пользователей ждёт множество испытаний, секретов и сюжетных миссий. Последние будут связаны с убийством местного аристократа. Также геймер сможет модернизировать собственную экипировку за счет новых материалов, новых знаний и инструментов, что скажется на ее эффективности. Создатели отметили, что при создании города вдохновлялись винодельческими регионами Франции, поэтому вино здесь является основным товаром и ценностью. Однако не все герои имеют к нему доступ, так как Гозенберг разделен на районы, в который значительно разнится достаток населения.

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