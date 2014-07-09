Очередной трейлер Marvel’s Midnight Suns посвятили Охотнику

Очередной геройский трейлер компьютерной игры Marvel"s Midnight Suns посвящен Охотнику. Создатели проекта опубликовали видео про протагониста, роль которого примерит на себя пользователь. Речь идет о персонаже, который является ребенком (сыном или дочерью) могущественного бессмертного и волшебницы Лилит, которая стала Богиней Зла из-за горя. Пока демоны опустошали планету, то героя смогла воспитать сестра. Она рассчитывала на то, что подросший брат сможет восстановить мир на Земле.
Известно, что Лилит, как и Охотник в своё время пали в битве. Однако много времени спустя сотрудники Гидры решили воскресить героев. Теперь сыну придется снова сражаться против матери, хотя его и продолжает преследовать чувство вины. Официальный релиз игры Marvel"s Midnight Suns состоится до 31 марта 2023 года на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, а также персональных компьютерах.
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