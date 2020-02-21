Koei Tecmo опубликовала геймплейный трейлер Wo Long: Fallen Dynasty

Игра выйдет в свет не раньше 2023 года.

Японское издательство Koei Tecmo и компания-разработчик Team Ninja (известные по такому проекту как Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, серия Nioh) опубликовали геймплейный трейлер компьютерной фэнтезийной игры Wo Long: Fallen Dynasty. События расскажут о версии поздней Хань. В этом времени злые демоны осаждают три страны. Игроку предстоит примерить на себя роль безымянного ополченца, который сразится на выживание.

Опубликованные ролик длится чуть больше минуты. Видео даёт представление об игровом процессе Wo Long: Fallen Dynasty. Геймеры уже успели отметить в нем стремительную боевую систему, эффектные добивания врагов, в также гротескность противников и устрашающих боссов.

Первая демоверсия Wo Long: Fallen Dynasty будет доступна общественности для ознакомления с 15 по 18 сентября на японской игровой выставке Tokyo Game Show 2022. Официальный релиз проекта запланирован на начало 2023 года. Игра выйдет на персональных компьютерах (платформы Steam, Microsoft Store), а также консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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Фото и видео: YouTube / KOEI TECMO AMERICA

