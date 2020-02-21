Пародийный трейлер Goat Simulator 3 придал авторам Dead Island 2 сил

Разработчики рассказали о том, что увидели ролик, когда работа над игрой стояла на месте.

Пародийный трейлер Goat Simulator 3, показанный на международном мероприятии Summer Game Fest в начале лета, придал авторам Dead Island 2 сил. Известно, что видео пародировало презентацию Dead Island 2. Спустя некоторое время сотрудники студии оценили юмор.

Мы понятия не имели о том, что они собираются сделать. Работа тогда просто встала. Все только и делали, что кидали друг другу трейлер со словами "Ты это видел?" комментарий создателей

Команда проекта заявила о том, что данный ролик их очень порадовал и даже придал сил. В результате они смогли представить собственный продукт в формате геймплея на торжественной церемонии открытия gamescom 22 Dambuster. Разработчики заметили, что им нравятся создаваемые пользователями мемы по игре, хотя у них и нет времени отслеживать их все.

Новый трейлер игры Atomic Heart сопроводили песней Аллы Пугачевой.

Фото и видео: YouTube / Epic Games